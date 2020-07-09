ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، فإن الأمير محمد بن سلمان اطمأن خلال الاتصال، على صحة الرئيس البرازيلي، متمنياً له دوام الصحة والعافية.
فيما عبر جايير بولسونارو عن شكره لولي العهد على مشاعره النبيلة.
© REUTERS / Ueslei Marcelino
وأعلن الرئيس جايير بولسونارو، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس "كوفيد-19" بعدما ظهرت نتائج تحاليله إيجابية.
وأكد بولسونارو، في مقابلة تلفزيونية، نقلتها صحيفة "إستادو": "إصابته بفيروس كورونا المستجد بعدما ظهرت نتائج التحاليل إيجابية".
وأضافت الصحيفة البرازيلية أنه "مساء يوم الاثنين، أصدرت رئاسة الجمهورية في البرازيل بيانا يفيد بأن بولسونارو بصحة جيدة، وأعلن اليوم إصابته بالفيروس".
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد السعودي يطمئن على صحة الرئيس البرازيلي بعد إصابته بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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