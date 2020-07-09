وأشارت إيطاليا، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، إلى أن قرار حظر دخول المسافرين لتلك الدول، بسبب تسجيلها مستويات عالية من الإصابة بفيروس كورونا.
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وضمت تلك القائمة، التي أعدتها وزارة الصحة الإيطالية، 3 دول خليجية، وهي البحرين والكويت وسلطنة عمان.
وجاءت باقي الدول التي تم حظر دخول المسافرين منها إلى إيطاليا على النحو التالي: أرمينيا وبنغلاديش والبرازيل والبوسنة وتشيلي ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وبنما وبيرو وجمهورية الدومينكان.
وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبرانزا في بيان إن الحظر يشمل أي شخص أقام أو سافر عبر هذه البلدان خلال الأيام الأربعة عشر الماضية.
وتسمح السلطات الإيطالية للوافدين من كل البلدان خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينغن بدخول البلاد، لكنها تلزمهم بالحجر الصحي لمدة 14 يوما فور وصولهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بينها 3 دول خليجية... إيطاليا تحظر دخول مسافرين من 13 بلدا بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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