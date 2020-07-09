اليمن.. السلطات تقر ”تنفيذ انتشار أمني“ بتعز

عزيز الاحمدي/الخليج 365



أعلنت السلطات الحكومية بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن، الخميس، عزمها نشر قوات الأمن في المحافظة، عقب التوتر الأخير مع مليشيا مدعومة إماراتيا.



جاء ذلك في بيان للمركز الإعلامي للجيش بتعز، تلقت الخليج 365 نسخة منه.



وأوضح البيان أن "اللجنة الأمنية بالمحافظة أقرت في اجتماع، تجهيز خطة لانتشار قوات الأمن في المناطق المحررة، خاصة مدينة التربة (منطقة توتر مع مليشيا مدعومة إماراتيا)“.



وإشار البيان إلى أن "القوات الأمنية ستعمل على إخراج العناصر المسلحة من التربة“، دون تفاصيل أكثر.



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وتشهد تعز توترا عسكريا ازدادت حدته في 4 يوليو/ تموز الجاري عقب محاولة مليشيا أبو العباس (قيادي سلفي) المدعومة إماراتيا، السيطرة على موقع عسكري يطل على الخط الرابط بين محافظتي تعز، وعدن حسب مصدر عسكري للأناضول.



واتهم المصدر (فضل عدم ذكر اسمه) الإمارات بالسعي لإسقاط مناطق جنوب تعز في يد قوات موالية لها، على غرار ما فعلته غربا بتمكين قوات طارق صالح من مدينة المخا (المنفذ البحري لتعز).

ويعاني اليمن حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.



ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.