شكرا لقرائتكم خبر عن ناني يقود أورلاندو للفوز على ميامي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضرب النجم البرتغالي ناني بقوة في أول مباراة بالدوري الأمريكي لكرة القدم بعد استئناف الموسم بتسجيله هدف الفوز وليقود فريقه أورلاندو لفوز مثير على إنتر ميامي فريق النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام لتنتهي المباراة 2-1. وتقدم انتر ميامي بالتسجيل عبر خوان أجوديلو ثم عادل كريس مولر لأورلاندو وختم نجم مانشستر يونايتد السابق المباراة بهدف رائع. ووقف أكثر من 100 لاعب قبل المباراة دقيقة صمت تعبيراً عن دعمهم لحملة «حياة السود مهمة» وثنى لاعبو أورلاندو وانتر ميامي الركبة قبل صافرة البداية.

يذكر أن هذه هي أول مباراة في الدوري الأمريكي بعد توقف 122 يوماً عن اللعب بسبب جائحة كورونا.

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