شكرا لقرائتكم خبر عن دراجة بيكيه تثير حفيظة برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثار حضور مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه لملعب الكامب نو قبل مواجهة إسبانيول بالدراجة، حفيظة إدارة النادي الكاتالوني لأنه لم يرتد خوذة وقد يتعرض بسبب سرعته الكبيرة لتفادي المعجبين لحادث. وسبق لبيكيه أن حضر بالدراجة في مايو / آيار 2018 لملعب تمرينات الفريق ولاحقته الكاميرات أيضاً رغم حظر الإدارة على اللاعبين استخدام وسيلة النقل هذه لما تحمل من مخاطر فما بالك بدون خوذة؟ واعتاد بيكيه على توصيل ولديه للمدرسة بالدراجة والتنزه مع العائلة أيضاً لكن المشجعين رفضوا تصرفه، وكتب أحدهم:«تبقى لنا 4 مباريات لنفوز بها ونحصد اللقب وبيكيه يجازف؟». ويواجه برشلونة الشهر المقبل أيضاً عودة مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد تعادل في ملعب نابولي 1-1 ضمن الدور الـ16 للبطولة.

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