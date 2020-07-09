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تسجيل حالتي وفاة و262 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، عن تسجيل حالتي وفاة و262 إصابة جديدة بفيروس المستجد في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت الوزارة ، في بيان صحفي ، أن مريض 67/ عاما/ من الخليل وأخر 59/ عاما/من قلقيلية في الضفة الغربية توفيا جراء إصابتهما بفيروس كورونا ما يرفع حصيلة الوفيات بالفيروس فلسطين إلى 25 حالة.

وأفادت الوزارة بتسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة جميعها في الضفة الغربية مقابل تسجيل 31 حالة تعاف جديدة فيما تتواجد 15 حالة في غرف العناية المكثفة.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية بحسب الوزارة إلى 5804 حالة بينهم 699 حالة تعافي.

 

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