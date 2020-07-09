إسطنبول.. توقيف 10 مشتبهين في عملية ضد "داعش"

إسطنبول/ الخليج 365
أوقفت قوات الأمن التركية صباح الخميس 10 مشتبهين خلال عملية أمنية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة إسطنبول.
وقال مراسل الخليج 365 إن فرق مكافحة الإرهاب نفذت عملية للقبض على أشخاص يشتبه بأنهم من "الإرهابيين الأجانب" المرتبطين بـ"داعش" .
وأشار إلى أن الفرق انتشرت في 10 أقضية تابعة لإسطنبول، وألقت القبض على 10 أشخاص، بينهم أذربيجاني و4 سوريين، وفلسطيني وأوزبكي و3 أتراك.
وضبطت الفرق مسدسات فارغة وأجهزة اتصال لاسلكية في الأماكن التي شملتها العملية.
وقالت مصادر مطلعة إن السلطات الأمنية بدأت بإجراءات الترحيل بحق السوريين والفلسطيني والأوزبكي، بينما تتواصل التحقيقات مع المواطنين الأتراك والأذربيجاني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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