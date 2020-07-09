شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابتهم بـ«كورونا».. تعافي 69 شخصًا من عائلة واحدة بنجران والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تعافى 69 شخصًا كانوا قد أصيبوا بـ”فيروس كورونا” المستجد بسبب امرأة نقلته لـ 70 شخصًا من عائلة واحدة بمنطقة نجران، حيث بقيت حالة واحدة تتلقى العلاج اللازم.
وعن تفاصيل الإصابة، فقد انتقل الفيروس لإحدى النساء عن طريق جارتها التي كانت تحمل الفيروس دون ظهور أعراض عليها، لتنقله بدورها إلى شقيقتها، ومن ثم لأربعة من أشقائهم الذين بدورهم نقلوه لأبناء عمومتهم، لينتشر بعدها الفيروس داخل منازلهم ليصل العدد إلى ما يقارب 70 حالة مؤكدة – وفقاً لـ”الوطن”-.
وحظي الجميع بمتابعة دقيقة ومستمرة من مركز القيادة بصحة نجران، حيث تم تشكيل لجان متابعة لجميع الحالات عبر زياراتهم المنزلية للحصول على الرعاية التامة، حتى وصل عدد المتعافين من الأسرة 69 شخصًا، ولازالت حالة واحدة في العناية المركزة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابتهم بـ«كورونا».. تعافي 69 شخصًا من عائلة واحدة بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.