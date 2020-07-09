"أنصار الله": 38 غارة جوية للتحالف على مأرب والجوف

القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله" في صنعاء، إن "طيران التحالف شن 34 غارة على محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، توزعت على مديريات مجزر وصرواح وماهلية والعبدية".
© AP Photo / Hassan Ammar
وأضافت: "خلفت الغارات الجوية أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة".
وأشارت إلى "قصف التحالف محافظة الجوف (الحدودية مع السعودية)، بـ 4 غارات جوية استهدفت مديرية خب والشعف (شرق الجوف)".
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.
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