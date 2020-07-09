واشنطن ترد على تهديدات «حزب الله» بدعم الجيش اللبناني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت:”الخليج 365”، وكالات

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الأربعاء، مع قائد المنطقة المركزية الوسطى في الجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكنزي تطوير التعاون العسكري بين لبنان وأمريكا، فيما أكد ماكنزي «أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته»، في إشارة إلى تهديدات ميليشيات «حزب الله» وتصاعد الاتهامات التي توجهها هذه الميليشيات للسفيرة الأمريكية في بيروت بالتدخل في الشؤون اللبنانية، في وقت شدد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على أنه لا يسعى للعودة مجدداً إلى رئاسة الحكومة.

ونوّه عون خلال استقباله أمس الجنرال ماكنزي، بحضور السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، والوفد المرافق، في زيارة تعارف بعد تعيينه في منصبه الجديد، بالتعاون القائم بين الجيشين اللبناني والأمريكي في مجالات التدريب والتسليح، متمنياً تطوير التعاون العسكري بين البلدين، مشيراً إلى الدعم الذي لقيه الجيش اللبناني من قبل الجيش الأمريكي، خلال معركة «فجر الجرود» ضد الإرهابيين، مؤكداً أن الجيش نجح في القضاء على أفراد الخلايا النائمة في المجموعات الإرهابية وهو يواصل مطاردتهم، فيما أكد الجنرال ماكنزي استمرار دعم القيادة العسكرية الأمريكية للجيش اللبناني الذي يدافع عن استقلال لبنان وسيادته، لافتاً إلى القدرات المميزة التي يتمتع بها الجيش اللبناني في مختلف المستويات القتالية والتدريبية والتي يعززها التدريب الجيد والمتواصل.

وأوضح قصر بعبدا أن اللقاء أتى في إطار «زيارة تعارف» بعد تعيين ماكنزي في منصبه الجديد، لكن أوساطاً لبنانية تؤكد أن الزيارة لها ما بعدها، خصوصاً في ظل الأزمة الطاحنة التي يشهدها لبنان.

بدورها، أصدرت السفارة الأمريكية في لبنان بياناً حول زيارة ماكنزي جاء فيه، أن قائد المنطقة المركزية أكد لعون «مجدداً أهمية الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسيادته، وشدد على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني». وشملت زيارة ماكنزي للبنان، والتي استمرت يوماً واحداً، «لقاءات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين اللبنانيين، بمن فيهم ممثلون عن وزارة الدفاع والجيش اللبناني، إضافة إلى لقاءات في السفارة الأمريكية»، حسب بيان السفارة. وتحدثت مصادر لبنانية عن وقفة قصيرة جرت في السفارة الأمريكية إحياء لذكرى 241 جندياً أمريكياً قتلوا في تفجير نفذته ميليشيات «حزب الله» عام 1983.

من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري،​ أمس، أنه لا يسعى للعودة إلى رئاسة الحكومة، وقال انه ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» ​وليد جنبلاط​ في موقع المعارضة، وقال: نحن نعارض الحكومة، كل بطريقته، أتواصل مع جنبلاط، وبموضوع جعجع حدث اتصال كما يعلم الجميع، وسترونني في الوسط، وليس في السراي.