إنطلاق فعالية “مجلس زمان أول” ضمن فعاليات صيف بلقرن

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وسط إجراءات إحترازية وتطبيق التباعد الإجتماعي افتتح محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله ال حامد ورئيس بلدية بلقرن الأستاذ أحمد عوض البارقي ، بشارع الإبداع بسبت العلاية يوم الأربعاء ، فعاليات مجلس زمان أول ضمن فعاليات صيف محافظة بلقرن 2020 الذي تنظمة بلدية بلقرن وسيستمر حتى يوم الجمعة المقبل.
وقد شملت الفعالية على عددٍ من الاركان منها متحف وادي ترج ممثله الاستاذ سليم ثامر الحارثي و يمثل المتحف زمان أول بتاريخ الحضارة البدوية سابقا وكذلك ركن الاسر المنتجه والفود ترك كما شملت الفعالية على فلكور شعبي قدمه فرقة أشبال الجنوب .
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