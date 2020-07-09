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وقال رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، الأميرال ألكسندر شيربتسكي في إفادة صحفية: "وفقا لمعلومات مركز المصالحة من محليين، فإن مسلحين من هيئة تحرير الشام الإرهابية يخططون لصناعة استفزازات"، وذلك في مدينة إدلب "واتهام القوات الحكومية باستخدام أسلحة كيميائية".
وتابع: "صنع المسلحون بالفعل 15 عبوة ناسفة مزودة بعنصر سام غير معروف".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: هيئة تحرير الشام تخطط لاستفزازات في إدلب واتهام دمشق باستخدام أسلحة كيميائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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