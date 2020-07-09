وجاء في مواد الحكم، أن المتهم ادعى أنه رسول جديد، ويدعو لدين جديد، واعترف بأنه قام بقتل والده بعد رؤية منام أنه كافر ويخطط لقتله، فقام على الفور بالتخطيط لقتل والده طعنا بالسكين.
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وأسندت النيابة للمتهم، تهمة قتل المجنى عليه "محمد. ا" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية على التخلص منه، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
كما أسندت النيابة إليه أنه "أعد لذلك سلاح أبيض "خنجر"، وما أن ظفر به حتى باغته بعدة طعنات نافذة بمواضع قاتلة فى جسده قاصداً قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى التى أودت بحياته".
وأوضحت النيابة أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعدام لمصري ادعى النبوة وقتل والده بعدما رأى في المنام أنه "كافر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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