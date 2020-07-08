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شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الملك سعود» تعلن مواعيد وطريقة قبول الطلاب والطالبات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت جامعة الملك سعود، اليوم الأربعاء، مواعيد فتح باب القبول في الجامعة عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للجامعات.
وأوضحت جامعة الملك سعود، أنه يمكن التقديم من خلال بوابة القبول الموحد الإلكترونية للطلاب بمنطقة الرياض من خلال الرابط (اضغط هنـــا).
كما يمكن التقديم من خلال بوابة القبول الموحد الإلكترونية للطالبات بمدينة الرياض من خلال الرابط (اضغط هنـــا).
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