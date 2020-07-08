شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون البلدية»: إيقاف الترخيص عقوبة عدم تشغيل «شاشات الأسعار» بمحطات الوقود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شدّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية على مواصلةالأمانات والبلديات لجولاتها الرقابية علىمحطات الوقود، والتأكد من ضرورة تشغيل شاشات عرض الأسعار الإلكترونية وفقًا للاشتراطات المتبعة في ذلك، لتفادي إيقاف ترخيص الخدمة.

جاء ذلك في تغريدة للوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حيث ذكرت: “الأمانات والبلديات الخليج 365 جولاتها الرقابية علىمحطات الوقودللتأكد من تشغيل شاشات عرض الأسعار الإلكترونية وفقاً للاشتراطات، وتؤكد على المحطات أهمية الالتزام تفادياً لإيقاف ترخيص الخدمة”.

وطالبت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم (940).