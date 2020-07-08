قوات إسرائيلية تحاول اقتحام منزل ممثل "التعاون الإسلامي" بفلسطين

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

حاولت قوات إسرائيلية، الأربعاء، اقتحام منزل ممثل منظمة التعاون الإسلامي بفلسطين، أحمد الرويضي، ببلدة سلوان في القدس الشرقية.

وقال الرويضي لوكالة الخليج 365 إن قوات من الجيش، حاولت اقتحام منزله لدى محاصرتها منزل قريب حاولت هدمه، بداعي البناء غير المرخص.

والرويضي، هو ممثل منظمة التعاون الإسلامي بفلسطين، وهو من سكان بلدة سلوان.

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لكن مكتب تمثيل المنظمة، موجود في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقال الرويضي "منعتُ قوات الجيش من اقتحام منزلي، وقلت لهم إن هذا هو بمثابة تعدي على حقي الشخصي ويتسبب بحالة من الخوف لأطفالي وإنني أحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة، خاصة وأنني أمثل منظمة التعاون الإسلامي التي هي منظمة دولية كبرى في العالم".

وأضاف "إزاء ذلك، فقد تراجعت القوات الإسرائيلية ولم تقتحم منزلي".

واعتبر الرويضي أن محاولة اقتحام منزله "هي محاولة لإسكات الصوت الرافض للانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، وبخاصة عمليات الهدم التي تتصاعد على الرغم من انتشار جائحة كورونا التي يتجند العالم من أجل وقفها".

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