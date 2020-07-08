مقتل شرطيين اثنين في انفجار "لغم" وسط مقديشو

نور جيدي ‎/ الخليج 365

لقي شرطيان مصرعهما بالصومال، الأربعاء، جراء تفجير لغم أرضي وسط العاصمة مقديشو، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن التفجير وقع في حي هدن، أثناء مرور سيارة شرطة، ما أدى إلى مقتل شرطيين اثنين وإصابة 3 آخرين، بينهم مدني صادف وجوده لحظة وقوع التفجير.

فيما أوضح شاهد عيان، للأناضول، أن التفجير سمع دويه بشدة في معظم أحياء العاصمة، فيما فرضت السلطات طوقا أمنيا على موقع الحادث.

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وحتى الساعة 8:45 ت.غ، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، غير أن السلطات عادة ما تتهم حركة "الشباب" المتمردة بالوقوف وراء هجمات مماثلة في مقديشو.

والثلاثاء، أعلن الجيش الصومالي مقتل عنصرين من مسلحي حركة "الشباب"، إثر عملية عسكرية قرب مدينة بيدوة، جنوب غربي البلاد.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "حركة الشباب"، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.

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