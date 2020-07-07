تسجيل 22 حالة وفاة وأكثر من 5 آلاف إصابة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

ارتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية اليوم الثلاثاء إلى 22 حالة ، فيما تجاوز إجمالي الإصابات خمسة آلاف.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي تسجيل وفاة لمريض في السبعينيات من عمره، من الخليل بجنوب الضفة الغربية ما يرفع عدد حالات الوفاة بالفيروس في فلسطين إلى 22 حالة.

وأفادت الوزارة بتسجيل 306 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 278 في محافظة الخليل، مشيرة إلى أن 23 مصابا في غرف العناية المكثفة.

وبحسب الوزارة، بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية 5070 حالة من بينهم 668 حالة تعافي.