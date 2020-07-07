أحمد بن سعيد: إعلان دبي وجهة آمنة بجهود الجميع

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «تستأنف دبي استقبال زوارها من جميع أنحاء العالم، مع اتباع أعلى معايير الصحة والسلامة، وبما يتماشى مع البروتوكولات العالمية».

وأضاف سموه: «لقد أسهمت الجهود المشتركة، التي بذلتها قيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والجهات المعنية في قطاع السياحة، وكذلك مطارات دبي وطيران الإمارات وفلاي دبي، في إعلان مجلس السياحة والسفر العالمي دبي وجهة آمنة، وحصولها على اعتماد Safe Travels».

وحصلت دبي على «ختم السفر الآمن»، الذي يمنحه المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، بناءً على الإجراءات الصارمة وبروتوكلات السلامة والصحة العامة المتبعة.

ويعكس الإجراء، التقدير العالمي للإجراءات المتبعة في دبي من تدابير وقائية واحترازية، كان لها الدور الكبير في التصدي لوباء «كورونا» والحد من انتشاره، بفضل سرعة الاستجابة للأزمة العالمية، والجهود الاستثنائية والحلول الفعالة والمبتكرة لحماية المسافرين وجميع أفراد المجتمع. ويؤكد استعداد الإمارة الأمثل لاستقبال الزوار الدوليين مجدداً اعتباراً من اليوم الثلاثاء، واعتمادها أفضل سبل الوقاية والإجراءات الصحية المتبعة، لضمان سلامتهم وراحتهم في جميع الأوقات.