«بي إم دبليو» تدعم المفتاح الرقمي لـ «آيفون»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أُعلن مؤتمر آبل العالمي للمطورين، أن «بي إم دبليو» ستصبح أول شركة مصنعة للسيارات تتيح لعملائها إمكانية استخدام هاتف آيفون باعتباره مفتاح سيارة رقمياً بالكامل.

وكانت BMW أول من قام بدمج جهاز iPod في سياراتها، وأول من قدم جهاز CarPlay اللاسلكي، والآن أضحت أول من يقدم الدعم لمفتاح BMW الرقمي المخزن بأمان في محفظة آبل ضمن هواتف آيفون.

وسيتيح مفتاح BMW الرقمي القادم ضمن هاتف آيفون للعملاء إمكانية النقر لفتح الجهاز، والقيام بكل سهولة بوضع هاتف آيفون في علبة الهاتف الذكي، والضغط على زر البدء. ويمكن إعداد المفتاح الرقمي من خلال تطبيق BMW Smartphone. ويمكن لمالك السيارة أيضًا مشاركة الاستخدام مع ما يصل إلى 5 أصدقاء مع خيار الإعدادات القابلة للتعديل في السيارة للسائقين الشباب، والذي يقيد السرعة القصوى، وقوة السيارة، والحد الأقصى لصوت الراديو، وغير ذلك من المزايا. ويمكن إدارة الإعدادات من داخل السيارة ومن محفظة آبل.

وتشمل الميزات الإضافية للمفتاح الرقمي الجديد: التخزين في شريحة تأمين العناصر في هاتف آيفون، والوصول إليه من خلال محفظة آبل احتياطي الطاقة لجهاز iPhone حيث ستظل مفاتيح السيارة تعمل لمدة تصل إلى خمس ساعات إذا تم إيقاف تشغيل iPhone بسبب انخفاض البطارية والقدرة على مشاركة الوصول مع ما يصل إلى 5 أصدقاء عبر iMessage توافق مع ساعة آبل