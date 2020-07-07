نجاح كبير لورشة نمط تدريبات كرة الصالات بعد «كورونا»

نظمت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات مساء أمس الاثنين ورشة عمل ضمن المشروع التطويري كرة الصالات في الوطن العربي بالتعاون مع اتحاد الامارات لكرة القدم ومجلس الشارقة الرياضي، بعنوان «نمط تدريبات كرة الصالات بعد كورونا»، بحضور عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات ومشاركة واسعة من منتسبي اللعبة بالدولة والوطن العربي.

وتناولت محاور الورشة التي قدمها المحاضر الآسيوي عيسى فلاح السعدون تأثير الوضع الصحي العالمي الراهن بسبب تفشي جائحة كورونا في نشاط كرة قدم الصالات، وانعكاساته على أداء اللاعبين وآثاره المادية والنفسية، إضافة لعودة المسابقات والتقيد بالإجراءات الوقائية التي تفرضها كل دولة حرصاً على سلامة جميع منتسبي اللعبة.

وناقشت ورشة العمل كيفية التعايش مع الوضع الحالي بالعمل في البداية على إعداد اللاعبين ذهنياً ونفسياً مع ملاحظة أن برنامج الإعداد سيكون في فترة أقل ومتطلبات كثيرة وحسب الظروف المادية لكل اتحاد وطني، والتي ستؤثر أيضاً في استعانة الأندية باللاعبين المحترفين، كما تم التطرق لأعداد اللاعبين في الحصة التدريبية والاستعداد لحدوث إصابات متوقعة خلال تنفيذ «الجانب التكتيكي» بفترة الإعداد.

واستعرض المحاضر الآسيوي آلية ونمط التدريب بعد جائحة كورونا، والتي تشتمل على أهمية إجراء الأجهزة الفنية لعملية التدريب الشامل «إحماء - مران - استشفاء» خلال كل حصة تدريبية، والعمل على تحفيز اللاعبين بصورة مستمرة، وإجراء وإتمام عملية الاستشفاء بصورة سليمة، إضافة لوضع برنامج وأهداف منطقية للفريق تتناسب مع الوضع الراهن، والعمل على تطوير جميع منتسبي اللعبة بالتعليم المستمر.