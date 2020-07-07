ونقلت صحف محلية عن البنك، أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بقيمة 2.2 مليار دولار خلال شهر يونيو/حزيران الماضي. وسجل الاحتياطي النقدي في مصر ارتفاع الأول منذ 3 أشهر. وتراجع الاحتياطي إلى 36.004 مليار دولار بفعل مواجهة تداعيات فيروس كورونا، قبل أن يرتفع الشهر الماضي إلى 38.201 مليار دولار. Advertisements وأدت تداعيات فيروس كورونا إلى خفض الاحتياطي النقدي بمقدار 9.5 مليار دولار، بعدما وصل لأعلى مستوى له و45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط الماضي. © Sputnik / كيف تتعايش مع فيروس كورونا؟

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بعد 3 أشهر من الانخفاض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.