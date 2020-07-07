كورونا.. 49 وفاة بالسعودية وواحدة في قطر

الخليج 365

أعلنت السعودية، الثلاثاء، تسجيل 49 وفاة بكورونا، فيما سجلت قطر حالة وفاة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة السعودية، بتسجيل 49 وفاة، و3 آلاف و392 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 5 آلاف و205 حالات تعاف منه.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 217 ألفا و108؛ بينها ألفان و17 وفاة، و154 ألفا و839 حالة تعاف.

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وفي قطر، سجلت وزارة الصحة وفاة واحدة بالفيروس، إلى جانب 600 إصابة، وألف و5 حالات تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات وصلت 100 ألفا و945؛ منها 134 وفاة، و94 ألفا و903 حالات تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى ظهر الثلاثاء، 11 مليونا و779 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 541 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و773 ألفا، حسب موقع "ورلدوميتر".

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