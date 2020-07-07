تفكيك خلية يشتبه في موالاتها لتنظيم «داعش» بالمغرب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقفت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية، الثلاثاء، أربعة أشخاص يشتبه في أنهم عناصر «خلية إرهابية» موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي كانوا يخططون لـ «استهداف مواقع حساسة بالمملكة»، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية في بيان.

وجاء في البيان أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن «من تفكيك خلية إرهابية (...) تتكون من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 21 و26 سنة»، في مدينة الناظور وضواحيها (شمال).

وأضاف «تفيد الأبحاث الأولية بأن أفراد هذه الخلية الموالين لتنظيم «داعش»، قرروا تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة بالمملكة».

وأشار إلى أن الموقوفين كانوا على «صلة وثيقة» بأفراد خلية أخرى أعلن تفكيكها في ديسمبر/ كانون الأول، بتعاون بين المغرب، وإسبانيا، وأن شقيق أحدهم مقاتل في صفوف التنظيم المتطرف.

وأوقفت السلطات الأمنية في عمليات متفرقة العام الماضي 79 شخصاً يشتبه في تورطهم في قضايا إرهابية. (أ ف ب)