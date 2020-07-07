شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعلن وفاة 200 شخص بـ«كورونا» في حصيلة قياسية جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، وفاة 200 شخص جراء كوفيد-19، خلال 24 ساعة في حصيلة قياسية جديدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سدات لاري، للتلفزيون الإيراني: «للأسف في الساعات الـ 24 الماضية فقدنا 200 من مواطنينا ما يرفع العدد الإجمالي لضحايا الفيروس إلى 11931».

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