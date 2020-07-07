أكثر من 55 ألف وفاة بـ«كورونا» في بريطانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف آخر إحصاء لرويترز استند إلى مصادر بيانات رسمية، أن حصيلة الوفيات التي يشتبه أنها نتجت عن الإصابة بمرض كوفيد-19، في بريطانيا بلغت 55398 شخصاً.

ويشمل إحصاء رويترز الوفيات التي ذُكر كوفيد-19 سبباً لها في شهادات الوفاة في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية من 26 يونيو/حزيران الماضي، وحتى 28 من الشهر نفسه في اسكتلندا، كما يشمل أيضا الوفيات التي حدثت في المستشفيات بعد هذا الوقت.

من جهته، قال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن حصيلة الوفيات الكلية في إنجلترا وويلز، المسجلة في 26 يونيو/حزيران الماضي، تراجعت الآن إلى أقل من المتوسط في خمسة أعوام، للأسبوع الثاني على التوالي.