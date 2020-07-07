سحب أجهزة لمراقبة الأطفال من الأسواق بسبب خطر الحريق

أطلقت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركة «فيليبس- الشرق الأوسط» حملة سحب طوعي لعدد محدود من أجهزة مراقبة الطفل الرقمية بالفيديو (689 جهازاً) من (SCD620) PHILLIPS AVENT، والتي تم إنتاجها بين يناير 2016 - ومارس 2018.

وتبين من خلال الفحوص الفنية أنه قد تم اكتشاف في حالات نادرة، أن البطارية في الوحدة المخصصة للأهل قد تتعرض لإحماء مفرط عند توصيلها بمصدر كهربائي، وقد يشكل هذا الأمر خطراً لحريق محتمل.

ومن الضروري جداً الإعلام بضرورة التوقف عن استخدام جهاز مراقبة الطفل من قبل الأشخاص الذين يملكون جهازاً متأثراً، والتواصل مع مركز رعاية المستهلك المحلي التابع لشركة فيليبس، بحيث سيتم استبدال الأجهزة مجاناً للمستهلكين، علماً بأن الأجهزة المتأثرة هي المصنعة بين يناير 2016 ومارس 2018، في حين أن الأجهزة الأخرى المصنعة بعد هذا التاريخ غير متضررة.