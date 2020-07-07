رئيس الوزراء العراقي يخلد اسم الهاشمي في بغداد

ووجه رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بإطلاق اسم هشام الهاشمي، على أحد شوارع العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن الكاظمي وخلال جلسة مجلس الوزراء قال: إن "غصة اغتيال الشهيد هشام الهاشمي لم تفارقنا، إلّا أن واجبنا كقادة للدولة أن نحوّل الحزن والأسى إلى إنتاج وإنجاز مباشر".

وأضاف الكاظمي: إننا "مسؤولون، والإجابة الوحيدة التي يتقبلها منا الشعب هي الإنجاز، والإنجاز فقط"، مؤكدا أن "العراق لن ينام قبل أن يخضع القتلة للقضاء بما ارتكبوا من جرائم".

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وتابع الكاظمي "من تورّط بالدم العراقي سيواجه العدالة، ولن نسمح بالفوضى وسياسة المافيا أبدا ولن نسمح لأحد أن يحوّل العراق إلى دولة للعصابات".

يذكر أن الخبير الأمني هشام الهاشمي قتل على يد مسلحين مجهولين في العاصمة بغداد مساء أمس الاثنين.

وقال مصدر أمني في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين أطلقوا النار باتجاه الهاشمي في منطقة زيونة ببغداد"، لافتا إلى أن "الهاشمي فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى".