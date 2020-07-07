دعوة من السعودية للمجتمع الدولي بشأن سياسة إيران "العدوانية"

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وقال السفير "على المجتمع الدولي الضغط على إيران لتغيير سلوكها المتمثل في دعم الإرهاب والكف عن انتهاج سياسة خارجية عدوانية تجاه المنطقة والعالم".
وأشار الغامدي إلى أن المملكة العربية لديها الإمكانيات والقدرات للدفاع عن بنيتها التحتية المدعومة بأحدث التقنيات، التي من شأنها تحديد مصدر الأسلحة والصواريخ، ومنها تلك الأسلحة التي استهدفت منشآت النفط، مما أدى إلى انخفاض النفط بحوالي 5.7 مليون برميل يوميا، مما يعد عدوانا ليس على المملكة العربية السعودية فحسب، بل عدوانا على المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي بالدرجة الأولى.
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