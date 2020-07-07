الخطوط الكويتية تستأنف العمل بـ30 بالمئة من الموظفين

أحمد حاتم/ الخليج 365



أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية (حكومية)، الثلاثاء، استئناف العمل في جميع قطاعاتها وفق النسبة التي حددها مجلس الوزراء للمرحلة الثانية من العودة إلى الحياة الطبيعية، بنسبة لا تزيد عن 30 بالمئة من عدد الموظفين.



وقالت الناقلة الوطنية الكويتية، في بيان، إنها تستعد للعودة التدريجية لتشغيل رحلاتها التجارية بحسب الإجراءات المطلوبة من الإدارة العامة للطيران المدني، للبدء في الأول من أغسطس/ آب المقبل بسعة تشغيل تصل إلى 30 بالمئة.



وأضافت أنها قامت باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للموظفين، مثل قياس درجة الحرارة عند بوابة الدخول والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، ووضع اللوحات الارشادية والتي تحث على ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي بين الموظفين.



وذكر البيان أن الخطة التشغيلية، تتضمن استئناف العمل على جميع الخطوط التي كانت الشركة تشغل لها سابقاً قبل مرحلة جائحة كورونا، ولكن سيكون التشغيل بشكل تدريجي ومتصاعد يتوافق مع قوانين كل دولة وموافقاتها.



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وتابع: "موافقات المحطات الخارجية هي التي ستحدد عدد المحطات والرحلات ومواعيدها والأيام".



ونهاية الشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء الكويتي على استئناف تشغيل الرحلات التجارية بمطار الكويت، بنسبة 30 بالمئة وفقا للاشتراطات الصحية، اعتبارا من مطلع أغسطس المقبل.



وفي 11 مارس/ آذار الماضي، قررت الكويت تعليق جميع الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا.



ومع انتهاء ذروة تفشي الفيروس، بدأت عدد من الدول تخفيف القيود الاحترازية، وكذلك استئناف الرحلات التجارية حول العالم، وسط مخاوف من موجة تفشي ثانية للجائحة.

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