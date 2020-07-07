سفير الكويت بأنقرة يشيد بتدابير السياحة الآمنة لتركيا

أنقرة/ بهلول تشين قايا/ الخليج 365

أشاد السفير الكويتي لدى أنقرة غسان يوسف الزواوي، بالتدابير التي اتخذتها السلطات التركية ضد فيروس كورونا في القطاع السياحي.

وفي تصريح للأناضول، تطرق الوزير إلى الاجتماع الذي عقد في ولاية أنطاليا وشرح خلاله وزيرا الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي تدابير تركيا السياحية ضد كورونا.

وأشار السفير إلى أنه رصد بنفسه التدابير المتخذة من مطار أسن بوغا في أنقرة وحتى مطار أنطاليا، قائلًا: "أظهروا لنا كل التدابير المتخذة، ورأينا جميع التدابير حيال السياح، وتركيا أمنة من هذه الناحية".

وأضاف:" إذا أردتم سؤالي عن مدى ثقتي بالتدابير التي اتخذتها تركيا، فأجيب بأنني أتطلع إلى جلب عائلتي إلى هنا لقضاء عطلة الصيف".

وأكد أن التدابير متخذة بعناية تزيل كافة إشارات الاستفهام عن أذهان الجميع.

وأردف: لا اعتقد أن الدول الأخرى دعت السفراء لديها وشرحت لهم تدابيرها مثلما قامت به تركيا، فقد كان اجتماعًا مدروسًا جيدًا تم فيه دعوة 60 سفيرًا تقريبًا".

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وتطرق الزواوي أيضًا إلى العروض التقديمية المتعلقة بتدابير تركيا خلال الاجتماع، مشيرًا إلى أهمية ألغاء الحجر لمدة 14 يومًا المطبقة لدى الدخول إلى البلاد.

وبيّن أنه سيتم قياس درجة حرارة القادمين إلى تركيا والتحقق من أي أعرض أخرى قد يكونا مصابين بها، مشددًا أن الحجر لـ 14 يومًا تنهي السياحة في أي بلد.

ولفت إلى أن السياح الوافدين إلى تركيا سيخضعون للفحص وسيخضعون للعلاج بالمجان في المستشفيات كما حل المواطنين الأتراك في حال ثبوت إصابتهم بالفيروس.

كما أكد الزواوي أن السلطات التركية ستسهل للسياح الراغبين بالعودة إلى بلدانهم قبيل الموعد المحدد مسبقًا.



وقال:" تم التفكير في كل التفاصيل واتخاذ التدابير في المستشفيات والمطارات والفنادق، كما نصحت الجميع بقضاء عطلهم في تركيا فإنني أتطلع لجلب أسرتي لقضاء عطلتهم هنا".

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