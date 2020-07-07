إحباط هجوم لـ"ي ب ك/ بي كا كا" بمنطقة "درع الفرات"

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" كانوا على وشك تنفيذ هجوم في منطقة "درع الفرات" شمالي سوريا.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، الثلاثاء، أن القوات التركية أحبطت محاولة للإرهابيين شن هجوم في منطقة "درع الفرات" المحررة من الإرهابيين.

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وأوضح البيان أن قوات خاصة رصدت إرهابيين اثنين من "ي ب ك/ بي كا كا" يحاولان التسلل إلى منطقة "درع الفرات" لتنفيذ هجوم إرهابي فيها، وقامت بتحييدهما.

واستطاع الجيش التركي، عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير مساحة 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من الإرهابيين.

وجرى مع نهاية العملية في 29 مارس/ آذار 2017، تحرير مدينة جرابلس الحدودية، مرورا بمناطق وبلدات مثل "جوبان باي"(الراعي) و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاء بمدينة الباب التي كانت معقلا لتنظيم "داعش".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.