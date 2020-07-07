المغرب يعلن تفكيك "خلية إرهابية على صلة بداعش"

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

أعلنت السلطات المغربية، الثلاثاء، تفكيك "خلية إرهابية" على صلة بتنظيم "داعش" بمدينة الناظور شمالي البلاد.

وأفادت المخابرات المغربية، في بيان، بأنه "بناء على معلومات استخباراتية دقيقة جرى تفكيك خلية إرهابية بالناظور وضواحيها".

وأضاف المركز التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، أن "الخلية مكونة من 4 عناصر تتراوح أعمارهم بين 21 - 26 عاما، بينهم شقيق مقاتل في صفوف داعش".

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وأردف: "الأبحاث (التحقيقات) الأولية تفيد أن أفراد هذه الخلية الموالين لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، قرروا تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة بالمملكة".

وأوضح أن الموقوفين كانوا على صلة بأفراد خلية إرهابية تم تفكيكها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسيتم تقديمهم للعدالة فور انتهاء التحقيق معهم.

وبين الحين والآخر، تعلن وزارة الداخلية المغربية تفكيك خلايا إرهابية، وتقول إن استراتيجية مكافحة الإرهاب نجحت في تفكيك 200 خلية إرهابية منذ 2003 بمعدل خلية شهريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.