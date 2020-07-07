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قرار عاجل من القضاء العراقي بعد اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي

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© REUTERS / Wissm Al-Okili

وذكر المجلس، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، أنه "تقرر تشكيل هيأة تحقيقية قضائية من ثلاثة قضاة وعضو ادعاء عام تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات في العاصمة بغداد وفي بقية المحافظات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية".

يذكر أن الخبير الأمني هشام الهاشمي قتل على يد مسلحين مجهولين في العاصمة بغداد مساء أمس الاثنين.

وقال مصدر أمني في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين أطلقوا النار باتجاه الهاشمي في منطقة زيونة ببغداد"، لافتا إلى أن "الهاشمي فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى".

هشام الهاشمي هو من مواليد بغداد 1973، وهو مؤرخ وباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية والجماعات المتطرفة، ومختص بملف تنظيم داعش الإرهابي وأنصاره.

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