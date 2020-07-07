وفاة أحد أفراد العائلة الحاكمة في السعودية

ونعت مجموعة من الأمراء والمواطنين الأمير الراحل، ومن بينهم الأمير سطام بن خالد آل سعود، الذي غرد عبر حسابه على "تويتر": "انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين".

كما كتب الأمير فيصل بن تركي قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر وارحم خالي ووالدي عبدك خالد بن سعود ابن عبدالعزيز وأسكنه فسيح جناتك اللهم ثبته عند السؤال واجمعنا به بالفردوس الأعلى وجميع موتى المسلمين".

والأمير خالد بن سعود هو الابن التاسع للملك سعود بن عبد العزيز آل سعود الذي تولى الحكم بعد وفاة الملك المؤسس 1953، وقد تقاعد الأمير خالد بن سعود في عمر الـ69 عاما، حتى وفاته في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 95 عاما.