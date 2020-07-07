الاستفزازات التركية في المتوسط تنذر بتصعيد كارثي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، أمس الاثنين، أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي الوقوف مكتوف الأيدي أمام سلوك تركيا المضر، مشيراً إلى أن تصاعد الدور التركي في سوريا وليبيا سببه ضعف الاتحاد الأوروبي، في وقت حذرت دراسة تعنى بشؤون الطاقة بكارثة في البحر الأبيض المتوسط سببها استفزازات أنقرة بعمليات الحفر التي تجريها بحثاً عن الغاز، بينما مدد الاتحاد الأوروبي عملية التدخل السريع لحماية اليونان برياً، وبحرياaً، بعدما قالت اليونان إن الجانب التركي يتجاهل طلبها بشأن استعادة المهاجرين غير القانونيين. وطلبت نشر الآلاف من حرس الحدود الأوروبي على الحدود.

وكثيراً ما يهدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الدول الأوروبية بإطلاق موجة من المهاجرين غير الشرعيين إليها لابتزازها من أجل دفع أموال لتركيا. وتتوتر العلاقات التركية اليونانية على خلفية الأزمة القبرصية، إضافة إلى الاختراقات المتواصلة من الطيران التركي للأجواء اليونانية.

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وقال الرئيس القبرصي نيكوس إن قبرص، واليونان، تتطلعان إلى التعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للعمل على صد العدوان التركي في شرق البحر المتوسط. وأضاف أناستاسيادس لصحيفة «كاثيمريني» اليونانية، أن أثينا، ونيقوسيا، قادتا جهوداً دبلوماسية مكثفة «حشدت اهتمام واهتمامات أوروبا والولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن الأيام القليلة القادمة حاسمة بالنسبة للأطراف الأخيرة لاتخاذ إجراءات محددة بشأن أنقرة. وتابع: تعترض أثينا ونيقوسيا على مطالبات تركيا بشأن حقوق الحفر قبالة جزيرة قبرص المقسمة، حيث تمتلك تركيا حالياً سفينتي حفر، وسفينة مسح مصحوبة ببحريتها.

ورداً على خطط أوروبية للتصدي لسياسات أنقرة، صرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بأن بلاده ستضطر للرد على الاتحاد الأوروبي إذا اتخذ قرارات عقابية جديدة ضدها. وقال تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس الاثنين: «اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارات إضافية (ضد تركيا) سيضطرنا للرد، وهذا لن يسهم في إيجاد حل». ودعا تشاووش أوغلو دول الاتحاد الأوروبي إلى «حوار جاد بشأن جميع القضايا»، مضيفاً أن على الاتحاد الأوروبي «تطبيق العدالة في كل القضايا العالقة».

من جانب آخر، نشر موقع «أويل برايس» الخاص بأخبار الطاقة، والأكثر شعبية في العالم لأنه يركز في تحليلاته على النفط والغاز والطاقة البديلة والجغرافيا السياسية، تقريراً يشير فيه إلى أن المقامرة الجيوسياسية لتركيا في البحر المتوسط قد تؤدي إلى كارثة. وأشار التقرير إلى أن أن التحركات العسكرية التركية في ليبيا، والتي لا تهدف لفتح أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا للشركات التركية فقط، ولكن أيضاً لتوسيع مجال نفوذها في الشرق الأوسط، قد يهدد بتفجير مواجهة عسكرية مع أطراف عدة لها مصالح حيوية في المتوسط. (وكالات)