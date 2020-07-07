بولادة قيصرية.. إنقاذ جنين فلسطينية مصابة بكورونا

رام الله/ أحمد سمير/ الخليج 365

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الإثنين، إن طواقمها الطبيبة في مستشفى الخليل الحكومي، أنقذت جنيناً لمريضة بفيروس "كورونا".

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "المريضة شابة (23 عاماً) أدخلت إلى قسم العزل بالمستشفى، وتم إجراء تخطيط للجنين وتبين وجود ضعف في نبض القلب لديه، ما استدعى تدخل الطواقم الطبية".

وأضافت أنه "تم إدخال الشابة بشكل مستعجل إلى غرف العمليات المخصصة لمرضى كورونا لإجراء عملية ولادة قيصرية".

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وقالت الوزارة إن "الأم بصحة جيدة وطفلتها كذلك، وسيغادران المستشفى بعد الاطمئنان الكامل على صحتهما".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أنه تم تخصيص جزء من مستشفى الخليل الحكومي للعمليات الجراحية والطبيبة لمرضى كورونا.

وحتى الإثنين، بلغ إجمالي مصابي كورونا في فلسطين 4786، منها 21 وفاة، و665 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.‎الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.