شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توجه نصائح مهمة للفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة عدة نصائح للحماية من الإصابة بالأمراض المزمنة من الفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا.

Advertisements

ونصحت الوزارة في إنفوجراف نشرته على موقعها على موقع “تويتر” بضرورة التوقف عن التدخين، وتناول غذاء متوازن، وممارسة الرياضة بشكل منتظم.

ودعت الوزارة أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية من غسل اليدين، والحرص على ترك مسافة آمنة مع الآخرين، كما نصحت باتباع نمط حياة صحي، وتناول الأدوية في مواعيدها، واستشارة الطبيب عبر تطبيق صحة إذا دعت الحاجة.