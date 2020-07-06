شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف شهرين.. جولة مكالمات بين معتقلي غوانتنامو وعوائلهم في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي، استئناف برنامج إعادة الروابط العائلية في جدة بجولة مكالمات لمعتقلي “غوانتنامو” مع عوائلهم. وقالت الهيئة، في بيان لها على موقع “تويتر”، “إنه بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب جائحة كورونا، بدأ أمس (الاثنين) في مدينة جدة برنامج إعادة الروابط العائلية بجولة مكالمات لمعتقلي “غوانتنامو” مع عوائلهم “. وأضافت هيئة الهلال الأحمر، أن فريق التطوع ساهم بنقطة فرز بصري لعوائل المحتجزين قبل الدخول لقاعة المكالمات.

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