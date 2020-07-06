- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد من سلامتك واحجز موعداً لفحص «كورونا» عبر تطبيق صحتي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة على أهمية حجز موعد في مراكز “تأكد” وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وقالت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”: “لا تظهر عليك الأعراض وتريد التأكد؟ احجز موعدك الآن في “مراكز تأكد” عبر تطبيق صحتي”.
وأضافت وزارة الصحة أنه في حالة عدم إصابتك بعدوى فيروس كورونا، يمكنك التأكد من سلامتك من خلال حجز موعد للفحص عبر تطبيق صحتي بكل سهولة.
كانت هذه تفاصيل خبر تأكد من سلامتك واحجز موعداً لفحص «كورونا» عبر تطبيق صحتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.