شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد من سلامتك واحجز موعداً لفحص «كورونا» عبر تطبيق صحتي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة على أهمية حجز موعد في مراكز “تأكد” وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

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وقالت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”: “لا تظهر عليك الأعراض وتريد التأكد؟ احجز موعدك الآن في “مراكز تأكد” عبر تطبيق صحتي”.

وأضافت وزارة الصحة أنه في حالة عدم إصابتك بعدوى فيروس كورونا، يمكنك التأكد من سلامتك من خلال حجز موعد للفحص عبر تطبيق صحتي بكل سهولة.