علامة Atelier NA الفرنسية تسجل حضورها الأول في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كشفت Atelier NA، العلامة الفرنسية العاملة في تصميم الألبسة الرجالية حسب الطلب، عن تسجيل حضورها الأول في الشرق الأوسط عبر افتتاح متجرها الجديد في دبي. ويمتد المتجر الجديد على مساحة 1431 قدماً مربعة ضمن موقع مميز في الطابق الأرضي من «ميلينيوم أتريا» في الخليج التجاري.

وبعد تأسيس العلامة الفرنسية في باريس عام 2011، افتتحت متجرها الأول خارج فرنسا في بلجيكا عام 2015، وحطت رحالها في سويسرا عام 2017. وتضمّ محفظة العلامة 23 متجراً تستقطب ما يزيد على 110 آلاف عميل في أوروبا، لتسجل حضورها الأول في سوق الشرق الأوسط بالتعاون مع علامة «جافرنر أبيريل» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، بهدف الوصول بخدماتها إلى كافة الرجال في المنطقة. وتأسست علامة «جافرنر أبيريل» عام 2019 بهدف افتتاح متجر للألبسة الرجالية تتمحور هويته حول تقديم تجارب فريدة في عالم التجزئة لسكان المنطقة.

وتستخدم Atelier NA ماسحاً ضوئياً ثلاثي الأبعاد يحمل براءة اختراع ويمكنه تسجيل 200 قياس في الثانية، ما يتيح للعملاء أرقى الأزياء المخصصة حسب الطلب 100% التي تتوافر بأسعار مناسبة لكافة العملاء.

وقال فرانسوا شامبو، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لعلامة Atelier NA: نحن متحمسون لافتتاح متجرنا الجديد في إمارة دبي، ونتطلع لاستقبال عملائنا الجدد. ونظراً لرواج الأزياء المصممة حسب الطلب في المنطقة، نحن نعتزم افتتاح مزيد من متاجرنا في دبي والمنطقة قريباً، بهدف تقديم أفخر الأزياء المخصصة بأسعار مناسبة إلى أكبر شريحة ممكنة من الرجال الشغوفين بالأناقة.

وقال طارق الحسيني، المدير العام لعلامة «جافرنر أبيريل»: اعتاد سكان دبي على استخدام أحدث التقنيات المتطورة، لذا تقدم علامة Atelier NA الماسح الضوئي ثلاثي الأبعاد لتتيح تصميم أرقى الأزياء المصممة حسب الطلب. ونتطلع إلى تقديم تشكيلة واسعة من الألبسة الفاخرة والمصممة حسب الطلب بأسعار مناسبة لكافة المقيمين في دبي.

وتتميز البدلات التي تحمل توقيع العلامة الفرنسية بتصميمها وفق رغبة العميل، مع حضورٍ مميزٍ للبطانة المزخرفة التي تغطي داخل السترة بالكامل. وتضم قائمة الخيارات أكثر من 1500 نوع من الأقمشة لتلائم كافة التصاميم والمناسبات.

وتواكب مجموعات Atelier NA آخر صيحات عالم الموضة، حيث يتم تصميم القمصان باستخدام أجود أصناف البوبلين القطني بتوقيع علامة «توماس ميسون»، أو الأقمشة المقاومة للماء من «إندو®».