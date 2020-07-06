عبد الله آل بركت: نتطلع لحل سريع لأزمة اتحاد الشطرنج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور عبد الله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وممثل دولة الإمارات العربية المتحدة في الاتحاد الدولي لوضع مسائل الشطرنج، أن نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة يتطلع إلى تدخل سريع؛ لحل أزمة اتحاد الشطرنج. مبيناً: إن ما يحدث في الاتحاد لا يليق بسمعة الرياضة الإماراتية.

وكان أربعة أعضاء من مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج تقدموا باستقالة مسببة إلى الهيئة العامة للرياضة، وإلى الأمانة العامة للاتحاد منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ وهم: عبد العزيز عبد الله حسين الخوري، ومهدي عبد الرحيم أبو الحسن، وطارق محمد عبد الله الخوري، وهشام علي محمد الطاهر، ولم يتم التوصل إلى حل برجوع بعض منهم عن الاستقالة في ظل شبه توقف لدولاب العمل في الاتحاد، الذي يرأسه الدكتور سرحان المعيني.

وقال عبد الله آل بركت: من غير المنطقي أن رياضتنا والتي يطلق عليها رياضة الأذكياء، وتسمى كذلك لعبة الملوك يتعذر علينا إيجاد الحلول لها مما يضعنا نحن ـ مسؤولي الشطرنج ـ في الإمارات في موقف محرج أمام الجماهير، وكذلك أمام الاتحادات الإقليمية والقارية، خصوصاً وأن شطرنج الإمارات يبرز إلى الواجهة في استضافة وتنظيم البطولات العالمية الكبرى، كما أننا على صلة مع الاتحاد الدولي للشطرنج والاتحاد الدولي؛ لوضع مسائل الشطرنج، وتجمعنا بالاتحادين الآسيوي والعربي علاقات وطيدة.

وأضاف: نعتقد في نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة أن أزمة اتحاد الشطرنج، أفقدت اللعبة الكثير، وسينعكس ذلك على أداء الأندية في الفترة المقبلة ما يؤثر سلباً في اللاعبين وبخاصة الشباب.

وزاد: نتطلع إلى حل سريع وعاجل؛ يكفل سلامة لعبتنا؛ من خلال التخلي عن المصالح الشخصية، وأن يكون الهدف شطرنج الإمارات أولاً وأخيراً، وعلينا أن نتحلى بالإيجابية لرياضة تحفل بالتقدم والازدهار.