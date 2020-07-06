ترامب يعتزم إصدار أوامر تنفيذية تتعلق بالصين والتصنيع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية بشأن مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك الصين، والتصنيع، خلال جولة جديدة من محادثات خطط التحفيز المرتبطة بمواجهة تأثيرات فيروس «كوفيد 19».

وقال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز في تعليقات لشبكة «فوكس نيوز» الاثنين: «لدينا عدد من الأوامر التنفيذية، ونحن ننظر في كيفية التأكد من مواجهة الصين، وكيف نعيد التصنيع من الخارج للتأكد من دعم العامل الأمريكي»، وأضاف: «سننظر أيضاً في عدد من القضايا من حيث صلتها بالهجرة، والأخرى المتعلقة بأسعار الأدوية».

وبعد وقت قصير من تصريحات «ميدوز»، غرد ترامب عبر «تويتر»: «تسببت الصين في أضرار جسيمة للولايات المتحدة وبقية العالم».

ولم يحدد «ميدوز» متى سيتم إصدار الأوامر، أو تقديم أي تفاصيل أخرى حول نطاقها، لكن في حديث للصحفيين بعد ذلك في البيت الأبيض، أشار «ميدوز» إلى أن حوافز التصنيع تمثل أولوية بالنسبة لترامب في محادثات خلال الجولة التالية من المساعدات المرتبطة بالفيروس.