بوريل: علاقتنا مع تركيا باتت أهم قضية خارجية للاتحاد الأوروبي

أنقرة/الخليج 365

قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن العلاقات مع تركيا باتت أهم قضية تشغل الاتحاد في السياسة الخارجية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عقب لقائهما في أنقرة.

ولفت بوريل إلى أنه بحث مع تشاووش أوغلو، الوضع في شرق المتوسط، ومسائل اقليمية مثل ليبيا وسوريا، فضلا عن العلاقات الثنائية.

وأكد المسؤول الأوروبي وجود حاجة إلى مزيد من التعاون بين الاتحاد وتركيا.

وقال: "لا نستطيع القول أن العلاقات تمر بأفضل مراحلها، لكن يتعين علينا العمل معا لتحسينها".

Advertisements

وشدد على أن تركيا هي أكثر من مجرد جارة قريبة للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنها شريك محوري ودولة مرشحة لعضوية الاتحاد.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يناقش باستمرار العلاقات مع تركيا، وهذا يعكس مدى إيلاء الجانب الأوروبي أهمية للعلاقات مع أنقرة، بحسب تعبيره.

وذكر أن هناك بعض الخلافات العميقة بين الجانبين، ويتعين العمل على حلها سريعا.

وأكد أن منطقة شرق البحر المتوسط تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وشدد على ضرورة التعاون والحوار بخصوص الملفات المتعلقة بالمنطقة.

وتابع: "هناك حاجة لمزيد من التعاون، فقد أصبحت علاقتنا مع تركيا أهم قضية في مجال السياسة الخارجية للاتحاد".



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.