المنظمة الدولية للهجرة تمد 9 آلاف نازح يمني بمياه نظيفة

اليمن/الخليج 365-

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الإثنين، إنشاء نقاط مياه نظيفة في 27 موقعا يستفيد منها 9 آلاف نازح بمحافظتي إب وتعز، جنوب غربي اليمن.

وقالت المنظمة في بيان إنها "تقدم الإمدادات الحيوية من المياه النظيفة إلى 27 موقعاً للنزوح في إب وتعز ليستفيد بذلك أكثر من 9 آلاف شخص شهرياً".

وأضاف البيان: "معظم السكان النازحين الذين يعيشون في 21 موقعاً بمحافظة إب و6 مواقع شمالي تعز، فروا من مناطق الصراع في تعز والحديدة، وقدموا بأعداد أقل من صعدة (شمال) والضالع (جنوب)".

ولفت البيان إلى أنه" خلال الفترة من مارس (آذار) إلى نهاية يونيو (حزيران)، زودت المنظمة الدولية للهجرة جميع مواقع النزوح الـ 27 بإجمالي 5.5 ملايين لتر من المياه".

وأكد البيان أن "المنظمة استكملت إنشاء 300 نقطة لغسل اليدين وتزويدها بالمعقمات عند نقاط الدخول إلى المواقع، لتقليل مخاطر انتقال فيروس كورونا".

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وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، ذكرت المنظمة أن ما يقرب من 55 بالمئة من سكان اليمن ليس لديهم إمكانية الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي الأساسية".

وحتى مساء الأحد ، ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في اليمن إلى ألف و265، بينها 338 وفاة، 552 حالة تعاف.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/ أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

وللعام السادس، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.

ويزيد من تعقيدات النزاع في اليمن أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في مواجهة الحوثيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.