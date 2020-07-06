استفاد منها 600 ألف شخص.. الإمارات تنفذ 32 مشروعاً للمياه بالساحل الغربي اليمني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في «هيئة الهلال الأحمر»، على مدى ثلاث سنوات، 32 مشروعاً لتوفير مياه الشرب النقية بمناطق ومحافظات الساحل الغربي اليمني، استفاد منها ما يقارب 600 ألف يمني، وذلك ضمن حزمة من المشاريع والمساعدات الإنسانية التي تواصل الدولة تقديمها للشعب اليمني الشقيق، والتي شملت مجالات المساعدات الغذائية والإيواء والخدمات الاجتماعية ومشاريع التنمية المستدامة.

بادرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مُنذ الوهلة الأولى لتواجدها بالساحل الغربي لليمن، بوضع خطة مساعدة إنسانية متكاملة لمشاريع المياه النقية، بحيث تكون الأولوية فيها دعم استقرار الأسر اليمنية، إضافة إلى توفير سبل العيش الكريم لها، وعدم التنقل من مكان إلى آخر بحثاً عن المياه الصالحة للشرب.

من جهته، قال مدير إدارة الإغاثة بهيئة الهلال الأحمر في الساحل الغربي، عبدالرحمن اليوسفي، إن الأولوية كانت لمشاريع المياه في الساحل الغربي، نظراً لأهميتها في حياة الناس، مشيراً إلى مشروع «سقيا الإمارات» الذي ساهم في مساعدة القرى النائية في ذوباب، وباب المندب والمخا والخوخه والتحيتا والدريهمي وبيت الفقية، إلى جانب إصلاح وإعادة تأهيل عدد من مشاريع المياه مثل مشروع الوازعية الذي يغذي عشرين قرية يسكنها أكثر من عشرين ألف يمني ومشروع مدينة ذوباب التي يسكنها 15 ألف نسمة ومشروع مياه قرية القطابا التي يسكنها 13 ألف نسمة.

وعمدت الهيئة في هذا الشأن إلى إعادة تأهيل، وترميم وبناء مشاريع المياه الاستراتيجية المركزية، ومن بينها مشروع مياه مدينة ذوباب ومدينة الشقيراء بالوازعية، إضافة إلى مشروع مدينة المخاء وقرية الجديد وقرى الزهاري ويختل وموشج، كذلك مشروع مدينة قطابا ودار الشجاع، في خطوة كانت محل إشادة وترحيب من أهالي تلك المناطق ذات الكثافات السكانية العالية، الذين كانوا يعانون كثيراً في سبيل توفير المياه لهم ولأسرهم.

وشملت تلك المشاريع «مبادرة سقيا الإمارات» التي تضمنت تأهيل وحفر 23 بئراً صالحة للشرب في القرى النائية بمديرية ذوباب وهي: الجافر والمطابع والعميسي والوطن وشعنون النزيلة، إضافة للقرى الواقعة في مديرية المخا وهي: نوبة عامر وحصب الحريشي والمراوشة والأزهف والأزواح، علاوة على قرى مديرية الدريهمي: غليفقة والأبرق وكتف مراد ودير يحيى ودير عبدالله والشجيرة والنخيلة والقازة والقضبة والقزعة وبني الأهدل، كذلك قرى البقعة بالتحيتا وغيرها من المشاريع التي نجحت في تأمين مياه الشرب النقية لسكان الساحل الغربي.

ولم تقتصر جهود الهيئة على أعمال الحفر والصيانة والترميم فقط بل امتدت إلى تزويد هذه الآبار بمصدر الطاقة الكهربائية اللازمة لضخ المياه وضمان الحصول عليها عبر منظومة الطاقة الشمسية أو من خلال توفير المولدات اللازمة للتشغيل.

وأعرب ممثلو السلطات المحلية ومشايخ وأعيان المناطق والمواطنون اليمنيون عن شكرهم الجزيل لدولة الإمارات، التي تمد لهم يد العون على الدوام من أجل استقرارهم، وإعادة تطبيع حياتهم ورسم الابتسامة على وجوههم ورفع المعاناة عن كاهلهم.