شكرا لقرائتكم خبر عن مختصون يتوقعون زيادة أسعار التأمين على «السيارات» بداية العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

توقع مختصون بزيادة أسعار التأمين على بوليصة تأمين السيارات والصحي عقب تسجيل عدد من شركات التأمين خسائر قوية في السوق المحلي.

وبحسب ما نقلته “الرياض” عن مختصين بقطاع التأمين، فإن رفع الأسعار لن يتم إلا في بداية العام القادم بعد مراجعة الخبراء الاكتواريين لهذه النتائج وإبداء اقتراحاتهم، مشيرين إلى أن شركات التأمين ذات الملاءة المالية القوية ستتجه لعمليات الاستحواذ وليس الاندماج على شركات التأمين الصغيرة والتي تعاني من خسائر في السوق المحلي.

من جانبه، نفى المختص بقطاع التأمين سليمان بن معيوف، قيام شركات التأمين برفع الأسعار على منتجاتها التأمينية تزامناً مع رفع الضريبة المضافة إلى 15 %، مرجعاً السبب إلى أن من يدفع الضريبة هو المستهلك فليس هناك التزامات مالية على شركات التأمين أضف لذلك أن القيمة المضافة ليست أجوراً إدارية أو فنية تضاف على التكاليف التشغيلية لشركات التأمين، مؤكداً أن أغلب المستهلكين سوف يسعون لاسترجاع قيمة الضريبة المضافة حسب قوانين مصلحة الزكاة والدخل.