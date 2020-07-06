شكرا لقرائتكم خبر عن "أهلا بالعالم".. شعار عسير بالسعودية لانطلاق موسمها السياحى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد منطقة عسير الواقعة جنوب غرب السعودية، لافتتاح موسمها الصيفي، اليوم الاثنين، وذلك وسط الإجراءات الاحترازية بسبب تفشي جائحة كورونا. وفق العربية.

وتنطلق مبادرة "أهلًا بالعالم" بالتزامن مع موسم عسير السياحي، حيث تسهم التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي وروادها في اكتشاف الكنوز السياحية العسيرية، وتسليط الضوء عليها أمام المواطنين، والمقيمين، والزوار العرب، والخليجيين، والعالم بأسره، حين يسمح بفتح الأجواء.

بدوره، أكد زكي العريفي مسؤول مبادرة "أهلاً بالعالم" في عسير، في حديث مع "العربية.نت"، أن المبادرة توازي مبادرة "أهلا بالعالم في السعودية" "تنفس"، قائلا: "نحن كأبناء عسير وواجب على كل مواطن أن يساهم في ترويج المقومات الوطنية، وجعل منطقة عسير منطقة جذب سياحي على مدار العام وليس فقط بفصل الصيف".

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وأضاف أن "متابعة أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية، الأمير تركي بن طلال، نطلق مبادرة عسير "أهلاً بالعالم"، وفيها يشارك العديد من رواد منصات التواصل ورجال الأعمال والعديد من المواطنين لإظهار ما تتمتع به عسير من مقومات سياحية رائعة، سواء للمواطن والمقيم أو للسائح.

كما نوه العريفي ببرامج المبادرة التي تأتي بالتزامن مع انطلاق موسم عسير الصيفي، ومنها البازارات والباراشوت والغوص والهايكنج، مشيراً إلى أن عسير تتزين وتتهيأ لاستقبال ضيوفها وزوارها الذين قدموا من مدن مختلفة ليتم الترحيب بالزوار والمصطافين واستقبالهم.

لفت العريفي إلى أن عسير تضم وفقًا للأرقام الرسمية ما يقرب من 425 موقعاً أثرياً، كما تضم 45 متحفًا مرخصًا، وتحتضن أكثر من 4275 قرية تراثية موزعة ما بين 542 في أبها، و220 قرية في بارق، و397 قرية في المجاردة، و715 قرية في محايل والبرك، و406 قرى في رجال ألمع، و237 قرية في سراة عبيدة، و182 قرية في بلقرن، و216 قرية في النماص، و262 قرية في تثليث، و127 قرية في ظهران الجنوب، و127 قرية في الحرجة، و246 قرية في بيشة، و66 قرية في طريب، و73 في تنومة وفقًا لفرع وزارة السياحة، منوّها بأن مركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس" التابع لوزارة السياحة أظهر أن عدد زوار منطقة عسير يتجاوز المليوني زائر في المتوسط سنويا.

يذكر أن منطقة عسير تمتلك في مختلف محافظاتها ومراكزها إرثًا كبيرًا متنوعًا ما بين عادات وتقاليد وفلكلورات وألوان شعبية مختلفة والموروث الشعبي بكل فنونه وعاداته وتقاليده، مثل العرضة والخطوة والدمة والقزوعي وغيرها من الفنون الشعبية الأخرى، ولم تقف عناصر الجذب السياحي في عسير عند الطبيعة وكنوزها وفنون "النقش" أو"القط" المنضم حديثًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" تعلن شهر ديسمبر 2018م ضمن فنونها وتسجيله ضمن القائمة التمثيلية الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي لدى المنظمة.