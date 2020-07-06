شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح أسباب ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» خلال الفترة الماضية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، أسباب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″في المملكة خلال الفترة الأخيرة، والتي ترتبط بمدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة من عدمه.

وقال “باهبري” في مداخلة هاتفية لـ”الإخبارية”، إن العامل الأهم في مواجهة الفيروس في أنحاء المملكة كافة، هو التعلم من الدروس المستفادة، مشيرًا إلى أن شعور الناس بالأمان من الفيروس والتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بأي منطقة، يؤدي إلى تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

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واستدل، بتراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا في الرياض، بعد الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أثبتت فاعليتها على مستوى العالم، وفق الدراسات العلمية التي أجريت بهذا الشأن.

وأكد “باهبري” أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ومنها، لتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وغسيل اليدين.