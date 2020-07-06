السودان.."إزالة التمكين" تسترد أراضى وعقارات من حرم البشير وبعض رموزه

السودان/عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

أعلنت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال ومحاربة الفساد بالسودان، الأحد، استرداد أراضٍ وعقارات من حرم الرئيس المعزول، عمر البشير، ونائبه على عثمان محمد طه، وعدد من رموز النظام لصالح حكومة السودان.

وقال عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع في مؤتمر صحفي، إن اللجنة استردت 5 قطع أراضٍ مملوكة لحرم الرئيس المعزول، وداد بابكر.

كما استردت عدد 2 قطعة سكنية لعلى عثمان محمد طه، و5 قطع زراعية بالخرطوم.

وأوضحت اللجنة أنها استردت ارض زراعية من مدير المخابرات السابق محمد عطا. و18 قطعة أرض من القيادي بحزب المؤتمر الوطني(البشير) هاشم على محمد خير وحجز أملاكه وحساباته.

وأشار إلى أن اللجنة قررت إنهاء خدمة 47 من العاملين بمجلس السيادة، و14 بالصندوق القومي لدعم الطلاب(حكومي) و6 مدراء بولاية الخرطوم، و7 من العاملين، كما أنهت خدمات عدد من وكلاء النيابة

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من جانبه قال عضو اللجنة وجدي صالح أن اللجنة قررت استرداد 157 قطعة أرض من القيادي بالمؤتمر الوطني ورجل الاعمال جمال الوالي، و224 قطعة أرض مملوكة لشركة السالمة(خاصة) .

وأشار كذلك إلى استرداد عدد المنظمات من بينها منظمة بنك الطعام وحجز أصولها وشركاتها واستثماراتها لتؤول لصالح حكومة السودان.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.



وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989- 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الاحتجاجات الشعبية

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